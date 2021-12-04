تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية «فض اعتصام رابعة» لـ1 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، لجلسة 1 يناير.

صدَر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

التهم الموجهة للمتهمين القتل العمد

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح في ميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد، مع سبق الإصرار، للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

التخريب والعنف

وأيدت محكمة النقض في وقت سابق، إعدام محمد البلتاجي شنقا، وصفوت حمودة حجازي، وعبدالرحمن البر، مفتي الجماعة الإرهابية، وأحمد عارف، أحد المتحدثين باسم الجماعة، و7 آخرين من عناصر الجماعة وقياداتها الوسطى؛ لإدانتهم بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والتخريب والعنف.

إنذار التجمعين عبر الميكروفونات

واستمعت المحكمة، في وقت سابق، إلى أقوال أحد الضباط الشهود، في أثناء أحداث رابعة، الذي قال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، فتمّ تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور، وإنفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات، مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وَفِيَّات في أول ساعة في صفوف الضباط، بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحين وَسَط المعتصمين، وكان هناك تعاملا بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

وأضاف الشاهد أنَّ التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها إلى أن المعتصمين هم من بادروا إلى إطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وَفِيَّات بين الضباط والأفراد، وقامت قوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، مضيفًا أنَّ المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.