ويل سميث يعود لـ«I Am Legend» بعد 15 عاما.. مات في الجزء الأول

يعود النجم الأمريكي ويل سميث إلى واحد من أنجح أعماله «I Am Legend»، إذ يعمل على تقديم جزء ثاني من الفيلم بعد مرور 15 عامًا على الجزء الأول الذي قدمه عام 2007 وحقق إيرادات قدرت بـ585 مليون دولار، ومن المقرر أن يشاركه بطولة الفيلم مايكل بي جوردن وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبوتر».

وسيعود مع ويل سميث الكاتب الفائز بجائزة الأوسكار أكيفا جولدسمان الذي كان مسئول عن كتابة الفيلم المأخوذ من رواية الكاتب ريتشارد ماثيسون لعام 1954، تم اختيار «جولدسمان» لكتابة الجزء الثاني من الفيلم، ويتتولى شركة «وارنر برذرز» إنتاج الفيلم.

ولم يتمّ الكشف عن تفاصيل أخرى بالنسبة للفيلم، إذ أنَّه من غير الواضح كيف سيعود «سميث» للجزء الثاني بعدما انتهى الفيلم الأول بوفاة الشخصية التي يقدمها خلال الأحداث.

«I Am Legend» النسخة السينمائية الثالثة

فيلم «I Am Legend» مأخوذ بشكل أساسي عن رواية بنفس العنوان للكاتب ريتشارد ماثيسون وسبق تقديمها في فيلمين الأول إيطالي «The Last Man on Earth» من إنتاج عام 1964، والثاني «The Omega Man» إنتاج عام 1971، بينما قدم المخرج فرانسيس لورانس النسخة السينمائية الثالثة المأخوذة عن الرواية في 2007.

تدور أحداث الفيلم حول أخصائي الفيروسات «روبرت نيفيل» الإنسان الوحيد في مدينة نيويورك الذي نجا من تفشي فيروس مميت بسبب عقار كان يهدف إلى علاج السرطان الذي حوّل بقية السكان إلى مسوخ تشبه مصاصي الدماء وتتغذى على المخلوقات الحية، ويحاول «نيفيل» إيجاد علاج لهذا الوباء.

وصف الفنان ويل سميث فيلم «I Am Legend» باعتباره واحد من أنجح أفلامه، في حوار سابق عام 2015، قائلا «الفيلم عرض فردي، رجل مع كلب، تعتقد أنك بحاجة إلى أكثر قليلاً من ذلك من أجل فيلم ضخم، ولكن حتى الآن هذا هو أكبر افتتاح لي في الإيرادات وثاني أكبر فيلم بالنسبة لي».

ويل سميث يخوض سباق الأوسكار بـ«King Richard»

ويخوض ويل سميث سباق الأوسكار في نسخته الـ94 في فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «King Richard»، إذ يعتبر أقرب إلى الجائزة هذا العام بعد ترشيحان سابقان، وحصل الممثل الأمريكي على عدد من الجوائز عن دوره في الفيلم منها جولدن جلوب أفضل ممثل في فيلم درامي.