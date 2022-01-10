ويل سميث يفوز بأول جائزة جولدن جلوب عن «King Richard» بعد 6 ترشيحات

حصل الممثل الأمريكي ويل سميث على جائزة «جولدن جلوب» أفضل ممثل في فيلم درامي، وذلك عن الدور الذي قدمته في فيلم السيرة الذاتية «King Richard»، لتكون تلك المرة الأولى التي يقتنص فيها الجائزة بعد 6 ترشيحات.

أندرو جارفيلد أفضل ممثل في فيلم موسيقي عن «tick, tick...BOOM»

وذهبت جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي لـ أندرو جارفيلد عن فيلم «tick, tick...BOOM»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز النسخة الـ 79 من «جولدن جلوب»، المقامة الآن في لوس أنجلوس، وهي الجائزة الأولى له بعد 3 ترشيحات سابقة.

«West Side Story» يحصد 3 جوائز «جولدن جلوب»

بينما حصلت راشيل زيجلر على أول جائزة جولدن جلوب لها، وذلك في فئة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي عن دورها في فيلم «West Side Story»، وهو الفيلم الذي فاز بجائزة أفضل فيلم موسيقي، لتكون تلك الجائزة الثالثة من إجمالي 4 جوائز ترشح لها.

بينما حصل كودي سميث ماكفي على جائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم، عن دوره بـ «The Power of the Dog»، وكانت جائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم من نصيب اريانا ديبوز عن دورها في «West Side Story»، وحصل فيلم «Belfast» على جائزة أفضل سيناريو.

وذهبت جائزة أفضل فيلم أجنبي للفيلم الياباني «Drive My Car» إخراج ريوسوكي هاماجوتشي، والذي عرض للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وحصل فيها على جائزة أفضل سيناريو.

هانز زيمر وبيلي إيليش يحصدان جوائز الموسيقى والغناء بـ «جولدن جلوب»

وفي فئة أفضل موسيقى تصويرية ذهبت الجائزة للملحن العالمي هانز زيمر عن موسيقى فيلم «Dune»، أما جائزة «جولدن جلوب» في فئة أفضل أغنية في فيلم سينمائي كانت من نصيب أغنية «No Time to Die» التي قدمتها المغنية بيلي إيليش.