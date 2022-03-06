«الري»: مليون و74 ألف فدان أرز محددة للزراعة الموسم المقبل

اتفقت وزارتي الزراعة والري على تحديد مساحات الأرز خلال الموسم الحالي للزراعة 2022 على أن يتم التصريح للزراعة على مساحة مليون و74 ألف فدان في 9 محافظات فقط؛ تكون مقسمة لتزرع في مساحة قدرها 724 ألف ومائتي فدان، على أن تزرع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، مع زراعة مساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا.

مساحة الأرز محددة هذا الموسم

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتي في إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، كما أن تحديد المساحات يضمن توصيل مياه الري لجميع المنتفعين وفق الكمية المطلوبة وفي المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز، حيث يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى احتياجات المائية خلال فصل الصيف.

وأكد لـ«الوطن» على أنه لن يتم تجاوز زراعة الأرز خلال الموسم القادم خارج المساحة المحددة وفقا للقرار الوزاري المشترك، حيث ستقوم أجهزة الوزارتين بإزالة أي مخالفات بشكل فوري مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

لا تهاون مع المخالفين

وفيما يتعلق بزراعة الموز قال الوزير إنه لن يتم التهاون في الزراعات المخالفة للقرار الوزاري المشترك، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه، والتي تشمل أيضا خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، فضلا عن مشروع تأهيل الترع الذي ينفذ لتأهيل الترع في 22 ألف كيلو متر تم الانتهاء من تأهيل أكثر من 4 آلاف كيلو متر.