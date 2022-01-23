«اتحاد الصناعات»: لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز.. والقطن وراء تراجع مساحات زراعته

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، اليوم، إن المساحات المزروعة هذا العام تراجعت، وأثر ت بشكل كبير على إنتاج الأرز، إلا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، بالإضافة إلى وجود مخزون يكفي حتى موعد حصاد المحصول الجديد.

أسباب تراجع زراعة الأرز

وأرجع «شحاتة»، أسباب تراجع مساحات الأرز إلى اتجاه عدد كبير من المواطنين لزراعة القطن الذي ارتفع سعر توريده.

وأشار إلى أن وزارة الري حددت المساحات المزروعة بالأرز هذا العام في 9 ‏محافظات، وهي: الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية ‏والإسماعيلية ‏وبورسعيد والغربية والبحيرة ودمياط، بمساحة ‏1.074 ‏مليون فدان، تشمل 200 ألف ‏فدان ‏تزرع بالسلالات ‏الموفرة للمياه، و150 ألف فدان توزع على ‏مياه ‏مرتفعة الملوحة.

وأوضح شحاتة، أن عقوبات المخالفين للمناطق المحددة لزراعة الأرز، تمثلت في الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا ‏تقل ‏عن 3 آلاف جنيه ‏ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن ‏الفدان.

استقرار سعر الأرز التمويني

وأضاف أن وزارة التموين لا تزال تدعم الأرز وتمنحه للمواطن على البطاقة التموينية، ما يجعل أسعاره مستقرة نوعا ما عن باقي المنتجات الأخرى، ويباع بسعر مناسب.

وتابع أنه وفقا لآليات السوق والعرض والطلب والتوقيت، هناك توافر في الأرز لدى كثير من كبار المزارعين والتجار، كما أن أسعار الأرز مستقرة نسبياً في الأسواق.

ولفت شحاتة، إلى انتظام توريد الأرز المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأشهر الماضية، من إجمالي الكميات المتعاقد عليها، وهي 270 ألف طن أرز.