مصرع شاب وإصابة 11 بينهم 6 من أسرة واحدة في حادثين بمطروح

لقي شاب في عمر 17 سنة مصرعه، وأصيب 11 آخرون، بينهم 6 من أسرة واحدة، إثر وقوع حادثين على الطرق بمحافظة مطروح، اليوم السبت، حيث وقع الحادث الأول نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الضبعة - القاهرة» الإقليمي، تسبب في مصرع أحد الأشخاص وإصابة 6 آخرين، بينما وقع الحادث الثاني على طريق «مطروح - الإسكندرية»، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقعي الحادثين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادثين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع شخص وإصابة 7 بطريق الضبعة القاهرة

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمحافظة مطروح إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في منطقة «الكيلو 150»، على «الضبعة - القاهرة» الإقليمي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وتبين أن ضحايا الحادث من أسرة واحدة، من محافظة الفيوم، وهم «أحمد هاشم محمد»، 17 سنة، وصل إلى المستشفى جثة هامدة، و«هاشم محمد علي»، 47 سنة، و«عبدالتواب هاشم محمد»، 7 سنوات، و«ملك هاشم محمد»، 13 سنة، و«محمد هاشم محمد»، 18 سنة، و«عبد الله هاشم محمد»، 8 سنوات، و«إسلام محمد عبد القادر»، 35 سنة.

إصابة 5 في حادث على طريق مطروح اسكندرية

كما أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة أجرة في منطقة «الكيلو 159» على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين، وهم «محمد محمد عبد الحافظ»، 22 سنة، من محافظة الشرقية، يعاني اشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«أحمد سعيد حسن»، 19 سنة، من القاهرة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أحمد صلاح أحمد»، 24 سنة، من القاهرة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمد أيمن فتحي»، 24 سنة، من الشرقية، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أحمد إبراهيم محمد»، 21 سنة، من الشرقية، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.