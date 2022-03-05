مفاجأة في مقتل فتاة المرج وعشيقها.. «ده جوزي يا بابا»

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل ابنته وعشيقها بعد ضبطهما في علاقة غير شرعية بشقته في منطقة مؤسسة الزكاة التابعة للمرج، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وبينت التحريات أن المتهم تجمعه علاقة جيرة بالمجني عليه منذ فترة.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات التي قام بها رجال المباحث أن المجني عليه استغل خروج والد الفتاة لأداء صلاة الفجر كعادته وذهب لشقة الفتاة ليمارس معها علاقة غير شرعية، ليعود الأب ويسمع صوتاً يخرج من غرفة ابنته ويدخل الغرفة ويرى ابنته في أحضان الشاب في علاقة محرمة، فر الشاب إلى شقته المجاورة لشقة المتهم، وعلى الفور ذهب والد الفتاة وأحضر سلاحاً نارياً من غرفته وأطلق عدداً من الأعيرة النارية على ابنته ما أحدث إصابتها بالرأس والصدر توفيت على إثرها، ثم تبع الشاب لشقته وأصابه بطلقات نارية توفي على إثرها.

المجني عليها لوالدها: «والله جوزي يا بابا»

وحاولت الفتاة قبل أن تلقى مصرعها على يد والدها التخفيف من صدمة والدها قائلة: «والله جوزي يا بابا، إحنا متجوزين عرفي»، ولكن الأب كان قد أعماه الانتقام وقرر قتل المجني عليهما انتقاماً لشرفه.

كان الشاب قد استطاع خداع الفتاة وإيهامها بحبه، وأنه سيتقدم لطلب يدها فور تحسن ظروفه المادية، وتأثرت الفتاة بحديثه بحكم تكرار حديثه وعلاقة الجيرة التي تربطهما منذ مدة، وانساقت وراء رغباته وسهَّلت دخوله الشقة بعد خروج والدها لأداء صلاة الفجر، الأمر الذي تسبب في وفاتها وعشيقها في النهاية.

أثارت الطلقات النارية انتباه الجيران ليتوجهوا مسرعين إلى مصدر الصوت ليجدوا الشاب والفتاة غارقين في بركة من الدماء وبدا والد الفتاة مستسلماً تماماً، فلم يحاول الفرار أو الهرب حتى وصلت قوة من قسم المرج كانت قد تلقت بلاغاً من الأهالي بسماع أصوت أعيرة نارية في المنطقة محل الواقعة.

والد المجني عليها: انتقمت لشرفي

تم ضبط المتهم من قبل أجهزة الأمن وجرى اصطحابه للقسم للتحقيق معه، وبمواجهته بما قد سلف ذكره أقر بفعلته انتقاماً لشرفه وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة التي انتدبت عناصر الطب الشرعي للكشف على الجثامين وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وقررت استمرار حبس المتهم، وتتابع النيابة العامة مجرى سير التحقيقات في القضية.