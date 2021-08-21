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محمود مسلم

ضبط شخص أطلق أعيرة نارية بالدقهلية احتفالا بزفاف أحد أقاربه

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الوطن
01:56 م | السبت 21 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا تضرر عدد من الأهالي لقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء مسببا حالة من الذعر للأهالي بالمنطقة. 

بالفحص تبين قيام «حاصل على دبلوم – مقيم ببندر السنبلاوين بالدقهلية» بإطلاق أعيرة نارية من بندقية بحوزته ابتهاجا بنقل أثاث أحد أقاربه استعدادا لزفافه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المذكور وبحوزته السلاح المستخدم «بندقية خرطوش»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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