حريق يلتهم «أكشاك خشبية» بسوق الشلاتين جنوب البحر الأحمر (صور)

التهمت النيران عددًا من الأكشاك الخشبية بسوق مدينة الشلاتين التجاري، فيما لم يتبين حتى الآن حجم الخسائر وسبب الحريق.

الدفع بسيارات الإطفاء

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا بنشوب حريق في السوق التجاري بمدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، وأخطرت الحماية المدنية التي دفعت بأكثر من سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق. فيما جرى إبلاغ جهات التحقيق وجارٍ المتابعة.

الحريق الثاني في غضون أسابيع

وشهدت مدينة الشلاتين حريقا في المكان نفسه قبل 3 أسابيع، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده، دون حدوث أي إصابات بشرية.

وتبين من التحقيقات الأولية، آنذاك، التهم الحريق ثلاثة أكشاك خشبية، بينها مطعم شعبي، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، قبل أن يمتد لباقي الأكشاك الخشبية.

العثور على جثة شاب مشنوق في الغردقة

وفي سياق آخر، تكثف مباحث الغردقة جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره مشنوقًا داخل محل سكنه في منطقة خلف محطة أتوبيس الوجه القبلي وسط مدينة الغردقة.

وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة، التي قررت انتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.