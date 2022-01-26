حالة نادرة.. ولادة طفلة بدون أنف وعينين مغلقتين بمستشفى الشلاتين

شهدت مستشفى الشلاتين المركزي، جنوب محافظة البحر الأحمر، عملية ولادة نادرة لسيدة وضعت طفلة بدون أنف وعينين مغلقتين، وإحدى الرجلين متضخمة، ويكسو جسمها طبقة من الشمع.

وتوفت الطفلة خلال 24 ساعة من ولادتها لعدم قدرتها على التنفس، بينما استقرت حالة الأم، ولا تعاني من أي أعراض.

وذكر الأطباء بالمستشفى، أن ولادة طفل شمعي حالة نادرة الحدوث، ولا تتعدى نسبة حدوثها واحد في المليون.

ولادة طفلة بعيوب خلقية في مستشفى الشلاتين

من جانبه، قال الدكتور محمد نصار استشارى النساء والتوليد، الذي أجرى عملية الولادة بمستشفى الشلاتين المركزي، إنه أشرف على حالة السيدة قبل ولادتها مباشرة، وأجرى الولادة، وفوجئ بعيوب خلقية في الطفلة، إذ وُلدت بدون أنف وعيناها مغلقتان وإحدى الرجلين متضخمة، ويكسو جسمها طبقة من الشمع.

وأوضح «نصار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن حالة الطفلة نادرة الحدوث ولا تتعدى نسبة ولادتها واحد في المليون، ورغم أن الطفلة يكسوها طبقة من الشمع لكن لا يطلق عليها «طفل شمعي»، لأنها طفلة بها عيوب خلقية في حين أن الطفل الشمعي يكون مكتملا ولا يوجد به هذه العيوب.

وفاة الطفلة بعد 24 ساعة من ولادتها

ولفت استشاري النساء والتوليد، إلى أن الطفلة ولدت دون أنف نهائيا، وبتشوهات في القدم، مشيرا إلى أن الولادة تمت طبيعية والأم الآن بصحة جيدة، لكن الطفلة توفت بعد أقل من 24 ساعة، لصعوبة التنفس حيث أنها بدون أنف، وعيناها لا تقدر على إغماضها، وفمها دائري يخرج منه الفك العظمي خارج الفم على شكل دائري، وأطرافها مشدودة لا تسهل حركتها.

زواج الأقارب

وذكر أن هذه هي حالة الولادة الرابعة للأم، إذ أنجبت ثلاث مرات سابقاً أطفال بدون أي عيوب خلقية، موضحاً أن سبب ولادة أطفال ذات عيوب خلقية يرجع إلى زواج الأقارب.

وطالب استشاري النساء والتوليد، بتقليل زواج الأقارب امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غربوا النكاح».