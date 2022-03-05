أسعار ياميش رمضان 2022 في الأسواق المحلية.. البلح يبدأ من 11 جنيها

تزداد عمليات البحث بشكل يومي عبر موقع جوجل، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، عن أسعار ياميش رمضان 2022، بكافة أنواعه؛ بداية من البلح والمشمشية وقمر الدين والخروب وغيرها من الأصناف التي يجب أن تتواجد على موائد الإفطار في جميع البيوت المصرية يوميًا خلال الشهر الكريم.

أسعار ياميش رمضان 2022

وتستعرض بوابة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار ياميش رمضان 2022 وفقا للمواقع التجارية لسلاسل المحلات التجارية الكبرى، وجولة في بعض الأسواق المحلية بمنطقة الدقي للتعرف على أسعار ياميش رمضان 2022، في السطور التالية:

أسعار بلح رمضان 2022

وبدأت أسعار البلح الشعبي لهذا العام من 9 جنيهات للكيلو، وسجل نحو 65 جنيهًا للأنواع الممتازة في بعض الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كالآتي:

- تراوح سعر كيلو البلح أسواني جاف «الشعبي» ما بين 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا، ويرتفع السعر ليصبح 15 جنيهًا للنوع الممتاز.

- التمر الأسواني تراوح سعره ما بين 23 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

- سجل البلح الشامي ما بين 15 إلى 30 جنيهًا.

- تراوح البلح الإبريمي ما بين 7 إلى 15 جنيها للكيلو.

- بلح أبيض الغزال سجل ما بين 15 و22 جنيها.

- سجل بلح مركابي ما بين 9 و22 جنيها.

- بلح العينات تراوح ما بين 12 و19 جنيها.

- بلح البان تراوح سعره ما بين 16 و18 جنيهًا.

- بلح وردة سجل ما بين 14 و25 جنيها.

- بلح قرن الغزال تراوح ما بين 18 و29 جنيها للكيلو.

أسعار الياميش في السوق المحلي

- تراوح سعر كيلوجرام القراصيا ما بين 90 و110 جنيهات.

- أما المشمشية فسجلت ما بين 140 و160 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو الزبيب بين 95 و110 جنيهات.

- اختلف سعر كيلو جوز الهند فتراوح ما بين 90 و100 جنيه.

- وصل سعر كيلو قمر الدين بين 70 و80 جنيها.

- تراوح سعر كيلو التين المجفف بين 100 و110 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو لوز الحصى بين 110 و140 جنيها.

- سجل اللوز المقشر بين 130 و150 جنيها.

- تراوح سعر البندق المقشر بين 160 و180 جنيها.