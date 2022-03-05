حقيقة غش البنزين في مصر.. خبير يجيب

بينما يتداول البعض أنباء عن حقيقة البنزين المغشوش في مصر، كشف أحد المصادر المطلعة بوزارة البترول والثروة المعدنية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن حقيقة غش البنزين في مصر وما يتم تداوله على المنصات، بوجود شوائب ومعادن ضارة بمحركات السيارات بالوقود.

مصدر بالبترول: حقيقة غش البنزين في مصر.. محض شائعات

نفى مصدر مسؤول بوزارة البترول في تصريحاته، شائعات غش الوقود المحلي التي ذكرت وجود عناصر المنجنيز في البنزين الخاص بالسيارات، مؤكداً أنَّ ما يتم تصنيعه في مصر أو حتى المستورد، خالٍ تماما من أي معادن.

كما أوضح أنه من الصعب للغاية غش البنزين في مصر، فمنتجات ومشتقات البترول يجب أن تخضع للتحليل قبل دخول المستودعات الرئيسية للوزارة، مضيفاً «حتى الشركات العالمية في مصر لا بد من الالتزام بفحص منتجات الطاقة والمشتقات البترولية قبل التسليم النهائي».

لأصحاب السيارات.. حفاظاً على سلامتكم لا تشتروا الوقود من الأماكن المجهولة

من جانبه، حذر محمد أحمد، الخبير بمجال صيانة السيارات، المستهلكين من عمليات غش الوقود التي تتم في القرى النائية وأماكن البيع المجهولة، حيث تكون بعيدة عن أعين الرقابة، فهناك طرق أخرى غير إضافة المعادن للبنزين، وهي خلطه بالماء.

نصح الخبير أصحاب السيارات بالتعامل فقط مع مراكز الصيانة ومحطات الوقود المعتمدة التابعة لجهات وشركات رسمية، ومرخص لها العمل بالسوق المحلية.

كيفية كشف غش الوقود.. خبير يجيب

وأضاف أنَّه يمكن لأصحاب السيارات اختبار جودة البنزين بطرق مختلفة، ولكن دائماً «الوقاية خير من العلاج»، ولا بد من الالتزام بقواعد السلامة.

قال عن حقيقة غش البنزين في مصر عبر استخدام معادن ضارة مثل المنجنيز، إنَّه لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أنَّ ذلك الفعل شديد الخطورة ويعرض قائد السيارة للخطر، ناهيك عن التسبب في ضرر وأعطال بالمحركات.