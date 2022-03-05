«البترول» تكشف حقيقة البنزين الملوث بالمعادن

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن ما يتم تداوله عن وجود معادن مضرة لمحركات السيارات ومنها المنجنيز في البنزين الخاص بتكوين السيارات في مصر.

البنزين المصري خالٍ من جميع أنواع المعادن والمنجنيز

وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البنزين المصري الذي يتم تصنيعه في مصر أو الذي يتم استيراده من الخارج خالٍ من جميع أنواع المعادن والمنجنيز، مؤكدا أن منتجات البنزين يتم تحليلها قبل قبل دخول المستودعات الرئيسية لوزارة البترول.

وأشار إلى أن الشركات العالمية العاملة في مصر بمجالات تسويق البنزين تفحص وتحلل البنزين المورد إليها قبل تسلمه من الوزارة.

وأوضح متحدث البترول، أن العينات التي تم تحليلها وأظهرت وجود معادن ومنجنيز في البنزين، من الممكن أن يكون تم أخذها من داخل تنكات السيارات وليست من المستودعات، وهو ما يمكن أن يؤثر على المنتج، كما أنها من الممكن أن تكون نتيجة البنزين المحسن التي تقوم بعض المحطات بوضع مواد مجهولة المصدر علبة وبيعه بأسعار مرتفعة دون أن تأخذ موافقة الوزارة على هذه المواد المضافة، مؤكدا أن المحطات التابعة لوزارة البترول والشركات التابعة لها والتي تبيع بنزين محسن عالي الجودة وبه مواد مصرح بها.

وأشار إلى أن هناك عددا من الأخبار تم تداولها منذ فترة على وجود بنزين به كميات كبيرة من المنجنيز أدى إلى تعطل المحركات، وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتشكيل لجان لمراقبة وفحص البنزين وتحليله في المحطات والتأكد من أن جميع البنزين المتواجد في مصر مطابق للمواصفات.