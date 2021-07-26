ضبط 480 لتر بنزين وزيت سيارات داخل محطة وقود دون ترخيص بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية من صباح أمس الجمعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إداره تموين كفر صقر بتحرير محضر برقم 1550جنح طوارئ أمن دولة لإدارة وتشغيل محطه تموين سيارات دون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 400 لتر بنزين 80 ، كما تم التحفظ على 20 جركن زيت سيارات سعة 4 لتر بإجمالي 80 لتر زيت سيارات.

كما تم تحرير 7 تقارير إثبات حالة ضد مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص وزن الرغيف وعدم نظافة أدوات العجن وإنتاج وعدم إعطاء بون الصرف.

وكان محافظ الشرقية كلف رؤساء المراكز والمدن ومسئولي إدارة المواقف بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على محطات الوقود كافة المواقف وتنظيم العمل تزامناً مع عودة العاملين بعد إنتهاء أجازه عيد الأضحى المبارك وكذلك التأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة والمسارات المحددة والضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه استغلال المواطنين .

وكانت اللجنه العليا للمواقف برئاسة محافظ الشرقية قررت عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا فقط دون المساس بأسعار السولار.