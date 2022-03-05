أحمد العوضي وش السعد على «بوجي وقنطوش»: إعلان عقاري وعروض أزياء

13 دقيقة كانت مدة لقاء النجم أحمد العوضي بابن الجمالية حسام بوجي، ضحية التنمر، بعد استجابته لرغبة الأخير في مقابلته عبر بث مباشر مع جريدة «الوطن»، الذي لاقي تداولاً واسعاً آنذاك، انطلاقاً من سرعة استجابة الفنان الشاب لأحد معجبيه وتفاعله مع قصة حياته، ومطالبته بعدم الالتفات لمن يتنمرون عليه بسبب ملامحه.

حسام بوجي وجه إعلاني لشركة عقارية بعد مقابلته لـ «العوضي»

هذا اللقاء كان نقطة تحول في حياة حسام بوجي، وذلك بعد تعاقدت إحدى شركات التسويق العقاري معه؛ ليكون الواجهة الإعلانية لمعرضها «الإقليمي للعاصمة»، الذي نظمته لمدة يومين في مدينة الفيوم، وأصبح أحمد العوضي وش السعد عليه في تحقيق حلمه بالشهرة، إذ صرح بوجي لـ «الوطن» وقتها: «لقد حققت حلمي بفضل الله، وأتمني أكون شرفتكوا، وبشكر أحمد العوضي على حسن استقباله لي رغم ارتباطاته».

ولم يكن العوضي وش السعد علي «بوجي» وحده، وإنما امتد إلى محمود قنطوش، ابن البحيرة، الذي قام بمحاكاة مشهد خناقة «الخديوي» مع أحد الجزارين في مسلسل «اللي مالوش كبير»، ليقوم العوضي بإعادة نشر المشهد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيدا بأداء قنطوش للمشهد.

محمود قنطوش يصبح عارضا للأزياء بعد إشادة العوضي

ولاقي المشهد تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أن قنطوش أصبح معروفا في بلدته بـ«شبيه العوضي»، وصرح في بث مباشر مع «الوطن»، اليوم السبت، أنه تلقى عروضا للعمل كعارض أزياء بسبب هذا المشهد، وهي العروض التي قوبلت بموافقة منه لحين الوصول إلى حلمه الأكبر وهو التمثيل.