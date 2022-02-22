نجوم مسلسل «اللي مالوش كبير» يغيبون عن السباق الرمضاني المقبل 2022

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021، يغيب نجوم العمل أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز ومؤلفه عمرو محمود ياسين»، عن دراما رمضان هذا العام.

وعقب الأزمة الصحية الشديدة التي تعرضت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفترة الماضية، إثر نجاح مسلسلها «اللي مالوش كبير»، قررت عدم خوض السباق الرمضاني المقبل ولم تتعاقد على أي مسلسل درامي في رمضان، مفضلة الراحة.

ياسمين عبد العزيز تغيب عن دراما رمضان لأول مرة بعد 3 سنوات

وتغيب ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان هذا العام لأول مرة بعد استمرار أعمالها الرمضانية على مدار 3 سنوات متواصلة، حيث قدمت مسلسل «لآخر نفس»، عام 2019، ومسلسل «ونحب تاني ليه؟» عام 2020، فضلًا عن مسلسلها «اللي مالوش كبير» عام 2021.

وكشف الفنان أحمد العوضي غيابه عن دراما رمضان هذا العام بسبب انشغاله في تصوير فيلم سينمائي خلال الفترة الحالية ليعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك خلال تصريحات إذاعية.

أحمد العوضي يغيب عن دراما رمضان للمرة الأولى بعد 8 سنوات

وكان «العوضي»، متواجدًا في السباق الرمضاني منذ 8 سنوات متواصلة دون غياب، حيث قدم مسلسل «السبع وصايا» عام 2014، ومسلسل «العهد» في 2015، كما قدم مسلسل «الميزان» عام 2016، ومسلسل «أرض جو» عام 2017.

وكان من بين أعماله الرمضانية أيضا مسلسل «مليكة»، الذي قدمه عام 2018، ومسلسلي «لآخر نفس»، و«كلبش 3»، عام 2019، بالإضافة إلى مسلسل «الاختيار1»، عام 2020، ومسلسله «اللي مالوش كبير»، فضلا عن ظهوره كضيف شرف في «الاختيار 2»، عام 2021.

عمرو محمود ياسين يغيب عن دراما رمضان 2022

وبجانب أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبدالعزيز، يشهد رمضان هذا العام غياب السيناريست عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسل «اللي مالوش كبير»، حسبما أعلن نجله محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، حيث رد على سؤال أحد متابعيه بشأن اشتراك والده في أي عمل درامي خلال رمضان، ليرد عليه: «للأسف لا».