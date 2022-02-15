أحمد العوضي: أبويا طلعني راجل.. وياسمين عبد العزيز بتغير عليا

كشف الفنان أحمد العوضي، أنه لن يشارك في أعمال خلال موسم دراما رمضان المقبل، لمشاركته في فيلم سينمائي في موسم عيد الأضحى المبارك، متابعا: «أجلت موسم رمضان الجاي، ورمضان اللي بعده هبقى موجود، علشان أوحش الناس شوية».

أحمد العوضي: بحب عبد الباسط حمودة وعمر كمال

قال أحمد العوضي، في برنامج «زق عجلك»، المذاع على «شعبي إف إم»، من تقديم شيماء السباعي وتامر جابر، إنه يحب الأغاني الشعبية، ويحب أغاني الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة وعمر كمال وعنبة، شارحا أنه يستبعد فكرة تقديم أغاني الفترة الحالية.

وأوضح: «مبحبش أعمل أغاني مش مظبوطة، وأنا مبعرفش أغني دي مش حتتي، لكن لو هقدم أغنية في إطار حاجة بمثلها، ممكن أعملها، لكن أغنية كده وخلاص، لا أنا راجل بتاع تمثيل ورياضة، والغناء ده مش حتتي».

الناس كلها بتحترم وجود ياسمين عبد العزيز في حياتي

أشار العوضي، إلى التواريخ المميزة في حياته، التي كان أولها 12 يناير 2020، 10 يناير 2019، 18 ديسمبر 2020، موضحا أن منها ما يرتبط بعمل أو تواريخ شخصية بحياته.

وأكد أن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، تغير عليه بشدة، وهذا الأمر جعل المعجبين من حوله يحترمون وجودها في حياتي: «الناس كلها بتحترم الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، ولما حد بيعلق على حاجة بيعلق بحب عندي وعندها، لكن حب الناس جزء من شغلنا».

واستكمل العوضي: «الناس بتختزل الحب، في حب الراجل لحبيبته أو الراجل لمراته، بس الموضوع مش كده، بس ممكن أقول لأمي أختي أو أي حاجة بحبها»، مؤكدا أن الفنان نور الشريف، هو أستاذه والأب الروحي له، لكنه تأثر إنسانيا بوالده كثيرا وورث منه الرجولة: «طلعني راجل».