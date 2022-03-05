100 فائز شهريًا.. «البيئة» تعلن تفاصيل مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»

قال محمد مصطفى، مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة، إن المسابقة الشهرية التي أطلقتها الوزارة بعنوان «صحتنا من صحة كوكبنا»، تهدف لرفع الوعي بقضايا التغير المناخي، ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر».

ولفت إلى أن المسابقة تستهدف توعية أكبر عدد من الشعب المصري من خلال أسئلة بسيطة جرى وضعها من خبراء تغيرات المناخ بالوزارة لرفع الوعي البيئي تدريجيًا بأهمية مؤتمر الأطراف.

سؤال على موقع وزارة البيئة و100 فائز شهرياً

وأوضح «مصطفى» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن المسابقة تطرح سؤالاً كل شهر على موقع الوزارة يجاوب عليه المشارك من خلال بياناته.

وبعد تجميع إجابات المشاركين يجرى اختيار 100 فائز شهريًا بشكل عشوائي، على أن تستمر المسابقة حتى شهر نوفمبر، وسيجرى تكثيف الجوائز خلال شهر رمضان.

وزارة البيئة: هدفنا رفع الوعي البيئي

وأضاف «مصطفى» أن الوزارة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور خلال شهر رمضان لزيادة تواجدهم على منصات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن فرق العمل بوزارة البيئة بدأت العمل الميداني وتوعية الجمهور، خاصة الفئات التي تستطيع التواصل مع موقع الوزارة بشكل كامل.

وأشار مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة، إلى أن جوائز مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» تدعم النقل المستدام للحفاظ على البيئة، ومن ثم وقع الاختيار على الدراجات، لأنها تساعد المواطنين صحيا وبيئيا كونها وسيلة مواصلات صديقة للبيئة، مؤكدا أن مؤشرات الإقبال على المسابقة جيدة ومبشرة، والإجابات من الاختيارت المطروحة التى تؤهل المواطن لاستكمال المسابقة.