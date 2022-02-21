«مخاطر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة».. ورشة عمل في شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الدولة المصرية تسعي بكل أجهزتها لنجاح قمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بحضور قادة العالم.

وأضاف أنّ مدينة شرم الشيخ سوف تستضيف قمة المناخ لأول مرة في تاريخها، بعد نجاح المؤتمرات العالمية التي عُقدت بالمدينة خلال الفترة الماضية، أبرزها منتدى شباب العالم ومؤتمر مكافحة الفساد، موضحًا أنّ جنوب سيناء استعدت لهذا المؤتمر منذ الإعلان عن موعده.

ورشة عمل

وأكد اللواء خالد فودة، أنّ مدينة شرم الشيخ تشهد اليوم انطلاق ورشة عمل ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة تحت عنوان «مخاطر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة»، مشيرا إلى أنّ أهداف ورشة العمل هي مناقشة تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة، وضرورة دمج الحد من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية في خطط التنمية.

وأضاف أنّ الورشة تناقش عدة موضوعات أبرزها جهود الحكومة المصرية في الحد من القضاء علي التلوث واستخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أنّ أوراق عمل الورشة سوف تستعرض اليوم تجارب ناجحة في اليابان للحد من أخطار التلوث، وتابع أن ورشة العمل تنطلق اليوم وغدا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

شرم الشيخ مدينة خضراء

وأعلن محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ جاري تحويلها إلي مدينة خضراء طبقا الاشتراطات العالمية حيث يجري التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي، وجاري تخصيص قطع أراض بشرم الشيخ لإقامة محطات لشحن السيارات بالكهرباء، مشيرا إلي أنه جرى التعاقد علي توريد 300 أتوبيس كهربائي وميكروباص قبل انطلاق قمة المناخ.