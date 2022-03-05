حملات موسعة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة في شوارع بيلا

شدد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، على رؤساء القرى وقسم النظافة بالمدينة، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة قرى وأحياء المركز والمدينة، ومواصلة حملات صيانة الإنارة العامة اليومية، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة والإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد رئيس مدينة بيلا ضرورة الاهتمام بالشوارع الفرعية، ورفع كفاءة النظافة بها، ومراجعة الوصلات الكهربائية لجميع الكشافات وأعمدة الإنارة، والاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين، فيما يتعلق بالنظافة والإنارة والعمل على سرعة حلها والتيسير عليه.

حملات مكبرة لرفع القمامة من شوارع بيلا

ونفذ قسم النظافة بالمدينة حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من الطرق والشوارع والميادين بصفة دورية، بالإضافة إلى قيام قسم الكهرباء بالمدينة بتنظيم حملة لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، تحت إشراف عبد الجليل صبري، ومحمد أمير ضبعون، نائبي رئيس مدينة بيلا، للنهوض بقطاع النظافة والإنارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف جهود رفع القمامة بالشوارع الرئيسية

وفي نفس السياق، واصل رؤساء الوحدات المحلية بمركز بيلا، بإشراف أيمن غالي، وعلي أمين، نائبي رئيس المدينة، تكثيف جهودهم في رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والمقالب الفرعية ونقاط التجمع، ونقلها للمقالب الوسيطة، تمهيداً لنقلها للمقلب العمومى بالمدينة، للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الانارة العامة بنطاق الوحدات المحلية كل على حدة.

كما شدد رئيس مركز ومدينة بيلا على ضرورة تكثيف حملات النظافة في الشوارع، وأمام المجمعات الخدمية بمختلف القرى التابعة للمركز.