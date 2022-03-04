حملتان لضبط الأسواق ونظافة الشوارع في بيلا والحامول بكفر الشيخ

شن رئيسا مدينتي بيلا والحامول التابعتين لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات لنظافة الشوارع والرقابة على الأسواق، والمحلات للتاكد من انضباط الأسعار.

متابعة أعمال النظافة والإنارة

أجرى جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمدرسة الدمايرة بقرية روس الفرخ، ومتابعة أعمال النظافة والإنارة بعدد من القرى التابعة لمركز بيلا، مشددا على الالتزام بالأعمال الإنشائية، وفقا للمواصفات القياسية وتسليم المشروع في الموعد المحدد، وتفقد رئيس المدينة أعمال النظافة والإنارة العامة ومسح وتمهيد الطرق ورفع الأتربة المتراكمة على الطرق في عدد من قرى مركز بيلا، رافقها خلال الجولة علي أمين، نائب رئيس المدينة.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركز بيلا، حملة مكبرة لأعمال النظافة والإنارة العامة بمختلف شوارع القرى، بإشراف رؤساء القرى للتأكد من رفع القمامة والمخلفات وأيضًا تفريغ الصناديق أولًا بأول، وصيانة أعمدة الإنارة.

حملة على محلات الحامول لمراقبة الأسعار

وفي سياق متصل، تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة الرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وبيع السلع للحد من الغش التجاري ومراقبة الأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في هذا الشأن.

وترأس جمال رزق، نائب رئيس المدينة، يرافقه الدكتورة ألفت أبو السعود، رئيس قسم التفتيش بإدارة الطب البيطري، حملة للمرور على محلات الجزارة وبيع السلع الغذائية، والتي أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة لبيع لحوم وأسماك، وسلع أخرى متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق معهم.