حزب الوفد يحتفل بذكرى ثورة 19 في بيت الأمة.. الأربعاء المقبل

يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، بذكرى ثورة 1919 في بيت الأمة أمام ضريح سعد باشا زغلول، يوم الأربعاء المقبل.

بيان رئيس حزب الوفد بمناسبة ثورة 19

ومن المقرر أن يلقي رئيس حزب الوفد خطاباً سياسياً مهماً في هذه الذكرى الخالدة، والتي تعد الثالثة بعد المائة، يأتى ذلك بناء على تعليمات اللجنة القضائية المشرفة على إجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد التى أعلنت حظر إقامة أي فعاليات أو أنشطة خلال فترة الانتخابات بالمقر الرئيسى للحزب.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفال كبار وشيوخ ورموز حزب الوفد، وأعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية للحزب، بالإضافة إلى قياداته الشبابية والنسائية، ورؤساء اللجان النوعية والفرعية بالمحافظات.

ثورة 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول

وحسب البيان الصادر فإنه من المعلوم أن ثورة 1919 التى تفجرت فى أعقاب نفي الزعيم سعد زغلول ورفاقه، تعد أعظم الثورات فى تاريخ البشرية، ومؤخراً مرت مائة عام ويزيد قليلاً على إرهاصات هذه الثورة والمتمثلة فى تأسيس حزب الوفد المصرى الذى بدأ النضال مع المستعمر البريطانى خلال المطالبة باستقلال مصر، ففى يوم 13 نوفمبر عام 1918، كان الإرهاص الأول لثورة 1919، ولذلك تم اتخاذه عيداً وطنياً مصرياً ظل الاحتفال به حتى قيام ثورة 1952، قاد الزعيم سعد زغلول الأمة إلى النضال والكفاح من أجل الاستقلال وسيادة الأمة.