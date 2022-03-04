عضو لجنة انتخابات الوفد: بيان المساهمات المالية للمرشحين يرسخ الشفافية

فندت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد 2022، الوضع المالي استعدادا للانتخابات المزمع إطلاقها في 11 مارس الجاري، في بيانها، إذ أوضحت مدى وفاء المرشحين الثلاثة بما التزموا به من مبالع مالية مساهمة في نفقات الانتخابات، والتي تتكلف ما يقرب من مليوني و800 ألف جنيه.

زين: البيان جاء انطلاقا من مبدأ الشفافية المطلقة

وأكد وجدي زين، عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس تحرير الوفد وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، في حديثه لـ «الوطن»، أن ذلك البيان جاء من منطلق الشفافية المطلقة التي تسير عليها اللجنة في عملها.

وأضاف «زين» أن اللجنة تباشر عملها استعداداً لإجراء الانتخابات، موضحاً أن الانتخابات تتم في 20 لجنة، إذ خصصت لجنتين منها لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

وتابع أن العملية الانتخابية تتكلف ما يقرب من مليوني و800 ألف جنيه، إذ اتففق المرشحين الثلاثة على المساهمة بمبلغ 750 ألف، بينما يغطي الحزب باقي التكاليف.

تفاصيل الوضع المالي لانتخابات الوفد 2022

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة، التزم المرشحين الثلاثة بالمساهمة في نفقات العملية الانتخابية عن طيب خاطر، إذ سدد المستشار بهاء الدين أبو شقة المبلغ الذي وعد به وقدرة ثلاثمائة ألف جنيه كمساهمة منه في هذه النفقات، وأيضا كان الدكتور عبد السند يمامة تعهد خلال الاجتماع مع اللجنة بسداد مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كمساهمة كريمة وهو ما تقدم به بالفعل، ووعد أيضا المهندس ياسر قورة، المرشح للرئاسة بسداد مبلغ وقدرة مائة وخمسين ألف جنيه إلا أنه وعد أكثر من مرة من خلال الاتصالات التليفونية المستمرة من اللجنة بأن يرسل شيك بالمبلغ أو إرساله نقدا.

وشددت اللجنة على أن ذلك جاء ذلك انطلاقاً من منطلق الالتزام المتبادل بين اللجنة والسادة المرشحين الثلاثة إلى منصب رئيس الحزب، وقد تأكد ذلك في الاجتماع المشترك بين اللجنة والمرشحين الثلاثة يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022، وأكدت اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد 2022، على أنها حتى الآن لم تتلق من المهندس ياسر قورة شيك بالمبلغ أو المبلغ نقدا.