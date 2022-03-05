ممثل النيابة الإدارية يعاين مقر انتخابات رئاسة «الوفد» وصناديق الاقتراع

التقى المستشار محمد عبدالمعطي ممثل النيابة الإدارية، وعضو اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، وعاين مقر انعقاد الانتخابات، واطّلع على صناديق الاقتراع، وراجع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كافة.

انتخابات حزب الوفد 2022

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الهيئة القضائية الموقرة؛ لتحقيق الشفافية والنزاهة في انتخابات رئاسة حزب الوفد المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 مارس الجاري.

3 مرشحين على رئاسة حزب الوفد

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس حزب الوفد، وتضم فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقررا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وأيمن محمد سيد سكرتير اللجنة، أعلنت أسماء المرشحين لخوض الانتخابات بعد انتهاء مدة الطعن.

ويتنافس 3 مرشحين على خوض الانتخابات وهم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب الحالي، والدكتور عبدالسند يمامة عضو الهيئة العليا ورئيس المعهد السياسي لحزب الوفد، والمهندس ياسر قورة عضو الهيئة الوفدية.

حظر عقد أي مؤتمر انتخابى أو صحفى داخل مقر الحزب الرئيسي

كانت اللجنة القضائية المشرفة على إجراء انتخابات حزب الوفد 2022، أعلنت الخميس الماضي، منع انعقاد أي مؤتمر انتخابي أو صحفي أو أي دعاية انتخابية داخل المقر الرئيسي لحزب الوفد قبل إجراء الانتخابات أو حتى يوم الانتخابات حتى إعلان نتيجة الانتخابات.