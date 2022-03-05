ماذا قالت لغة جسد صلاح خلال حواره مع إسعاد يونس؟.. خبيرة تجيب

لاعب من طينة الكبار وعظماء الساحرة المستديرة، ولد ليكون نجمًا، حلم بالشهرة فأصبح اسمه يتردد على ألسنة جماهيرالعالم أجمع، الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، قصة كفاح كبيرة، مشوار طويل، مملوء بالأشواك والتعثرات، لكن نهايته نجاح منقطع النظير، جعله يكتب اسمه بحروف من نور في تاريخ الكرة العالمية كواحد من أبرز نجومها.

ظهر صلاح بالأمس في لقاء خاص مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس الذي أذيع على قناة DMC، في حديث من القلب تكلم خلاله عن أصعب لحظات مشواره الكروي، وأسرار خاصة عن حياته، وتفاصيل قالها لأول مرة، لذا حللت الدكتور رغدة السعيد خبيرة لغة الجسد، شخصية «مو صلاح» خلال ظهوره المميز مساء أمس.

وقالت «السعيد»، إن شخصية اللاعب محمد صلاح من الشخصيات الخجولة للغاية ويحاول إخفاء ذلك من خلال ابتسامته، «صلاح خجول ومؤدب وهو بيداري موضوع الكسوف بتاعه بالابتسامة فلما بيتكسف بيبتسم أكثر وده كان واضح جدا».

رغدة السعيد: محمد صلاح شخصية لديها ثقة عالية بالنفس

وأضافت لـ«الوطن»، أن اللاعب محمد صلاح كان ملتصقا بالكرسي الذي يجلس عليه ومتكئا عليه، وهذا الجلوس يعني الثقة بالنفس والأريحية، «لما كان قاعد على الكرسي، كان قاعد بأريحية ودي حاجة معروفة في محمد صلاح أنه واثق من نفسه ومن مهاراته ومن دماغه»، لافتة إلى أنه أيضا من الشخصيات المرتبة في أفكارها وكذلك المحددة لأهدافها.

خبيرة لغة جسد: صلاح من الشخصيات المحترفة ليس في مجال الكرة فقط

وأشارت خبيرة لغة الجسد إلى أن نجم ليفربول من الشخصيات المحترفة ليست في مجال كرة القدم فقط ولكن أيضا في المهارات البشرية، «صلاح بيقرأ مهارات بشرية ومهارات الحوار وبيحاول يبقى ماشي بالورقة والقلم»، مضيفة أنه أيضا من الشخصيات البصرية أي أنه يحلل الأفكار ببصره مستخدما يده لأنه بذلك يستطيع توصيل رسالته بشكل أفضل للجمهور.

وتابعت «السعيد» أن النجم محمد صلاح لم يكن لديه القدرة على الاتصال المباشر بالعين وذلك يعود إلى شخصيته الخجولة «لما الإعلامية إسعاد يونس سألته عن زوجته كانت عينه مش ثابتة وده يدل على أنه خجول جدا أو مش متعود أنه يتكلم عن عيلته كتير».

وأكملت «السعيد» أن الإعلامية إسعاد يونس تمتلك قدرة مختلقة في الحوار عن باقي الإعلاميين الذين ظهروا في لقاء مع اللاعب المصري محمد صلاح، وكذلك القنوات العالمية وذلك لأن الإعلامية إسعاد يونس جعلت نجم ليفربول يشعر وكأنه يتحاور مع والدته وليس في لقاء تليفزيوني.