إسعاد يونس: محمد صلاح بطل شايل مسؤولية 120 مليون مصري «شايفين الدنيا بعينيه»

مازحت الإعلامية القديرة إسعاد يونس، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، قائلة له: «تعبت وانت قاعد معايا؟ ده أنا نسمة»، ليرد عليها: «اتبسطت جدًا».

وأضافت إسعاد يونس، خلال تقديمها برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الجمعة، «أنا مبسوطة جدا إن ربنا كتب لي إني أقابلك وأشوفك، وأكون وسيلة توصيل توريلك حب الناس ليك في مصر، وإنك في مكان صح وطريق صح، وأرجوك خلي بالك، مسؤولية شعب بحاله 120 مليون بيحبوك وشايفين الدنيا في عينيك، وإنك عديت كونك بطل كرة، إنت بطل مصري حقيقي موجود في التاريخ.. بحبك».

وتابعت في ختام البرنامج: «ربنا يكتبلي عمر وأشوفك انت وماجي ومكة، وهروح لهم البيت أو هعزمهم عندي في البيت عشان أكلهم غصب عنك، ربنا يزيدنا نعم زيك يا حبيبي، نورتني».

من جانبه عبر محمد صلاح عن سعادته باللقاء، قائلا: «أنا مبسوط إني موجود مع حضرتك، وأتمنى الحلقة تعجب الناس ويستفيدوا منها، وبتكلم معاكي من قلبي».