«صالة التحرير» يحلل أسباب «زواج القاصرات»: عُرف وصفقة لحصد الأموال

شدد إسلام عامر، نقيب المأذونين، على ضرورة إصدار قانون بتجريم زواج القاصرات لمن هم تحت السن القانونية أقل من 18 سنة، إذ أن هناك من ينتحل صفة مأذون يمارس أعمال المأذون ويعقد قران لمن هم أقل من السن القانونية، مؤكدًا أنه يمنع على المأذون توثيق عقد زواج لمن هم دون السن القانونية، «لو حدث طلاق يكون هذا الزواج عرفيا لا قيمة له وإذا أنجبت الفتاة القاصر طفلا لا يتم قيده، لأن الزواج تم وهم تحت السن القانونية»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد».

زواج القاصرات يحدث كثيرا تحت مسمى «العُرف» في المجتمع

فيما قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن زواج القاصرات يحدث كثيرا تحت مسمى «العُرف» في المجتمع، وفي القرى والنجوع يكون العرف أقوى من الدين والقانون ويتم الحديث على أهمية زواج الفتاة وهي صغيرة في السن كي تنجب مبكرا، وفي بعض الحالات يتم الموافقة على زواج الفتاة وهي صغيرة في السن عندما يتقدم لها عريس جيد وقادر ماديًا على تحمل تكاليف الزواج، موضحة أن الإنجاب في مصر أصبح سبوبة لبعض الأسر بعد السبعينيات.

زواج القاصرات صفقة للحصول على أموال من الزوج

وأشارت «فتحي»، خلال حوارها في نفس البرنامج، إلى أن زواج القاصرات صفقة للحصول على أموال من الزوج، كما أن الزواج المبكر في الأرياف أصبح ظاهرة وسمة أساسية وعلينا مواجهتها، موضحة أن نتائج زواج القاصرات في مصر كارثية والمشكلة متواجدة في المجتمع منذ فترة كبيرة وتحتاج إلى حل، «زواج القاصرات له تأثير كبير على 40% من البنات في مصر»، كما أن الجهاز المركزي للإحصاء أكد أنه هناك 118 ألف حالة زواج للقاصرات سنويا بنسبة 40% من إجمالي حالات الزواج في مصر، وبينهن 1200 مطلقة كل عام و1000 فتاة أرملة.

زواج القاصرات مشكلة عالمية وليست متواجدة في مصر فقط

فيما ذكرت غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حوارها في نفس البرنامج، أن الدولة المصرية بدأت حاليا تتعامل مع مشكلة زواج القاصرات، ونرى الرئيس السيسي يتحدث كثيرا على خطورة زواج القاصرات في كل خطاباته، إذ أنه من أسباب زواج القاصرات هو الفقر والعوز في بعض المناطق، «قد تتزوج الفتاة صغيرة في السن لكي تتمكن من الإنفاق على باقي أفراد الأسرة، وفي فترة من الفترات بعض الأهالي تؤكد على ضرورة زواج الفتاة مبكرا وإنجاب عدد كبير من الأطفال، «زواج القاصرات مشكلة عالمية وليست متواجدة في مصر فقط».