وزيرة التخطيط: نواجه إهمال الأبنية التعليمية لسنوات طويلة

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم للعام المالى 2022/2023، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة. وقالت «السعيد» إن خطة 22/2023 تراعى الاستحقاقات الدستورية، والتعليم يعد أهم مجالات الاستثمار فى البشر والمدخل الرئيسى لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفى وتعزيز التنافسية الدولية فى مختلف مناحى الحياة، مؤكدة أن خطة العام المالى المقبل، ستعطى اهتماماً كبيراً لقطاعات التعليم والصحة والاتصالات. وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم للحفاظ على كثافة مناسبة بالفصول، إذ تواجه الدولة الآن ما عانت منه الأبنية التعليمية والفصول من إهمال لسنوات طويلة، وعدم تطويرها، وتسارع لضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع التعليم.

من جانبه، قال «شوقى» إن أكبر مشروع فى التعليم العام هو نظام التعليم الجديد، حيث تم تطويره من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى، وجارٍ العمل على تطوير النظام من الصف الخامس الابتدائى إلى المرحلة الثانوية وسيتم الانتهاء من هذا التطوير فى خلال ثلاث سنوات. وأكد «شوقى» أن إدخال التكنولوجيا فى نظام التعليم الثانوى يعتبر أكبر خطوة فى طريق التحول الرقمى لمنظومة التعليم بمصر، والوزارة أعدت فى هذا النظام 50 مليون امتحان إلكترونى.

وحول التعليم الفنى، أوضح «شوقى» أن هناك ثورة فى تطوير التعليم الفنى بالتوازى مع التعليم العام، ومن المستهدف زيادة المدارس اليابانية فى مصر، بعد نجاح تجربتها من 50 مدرسة إلى 500 مدرسة.