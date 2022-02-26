البيت الأبيض: وزارة الخزانة ستفرض عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي

أعلن البيت الأبيض، أن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي، وذلك وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت في وقت سابق، عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو، وأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي.

الشخصيات المفروض عليها عقوبات

وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن الشخصيات الروسية المشمولة بالعقوبات هي رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، والممثل الرئاسي الخاص لحماية البيئة والنقل سيرجي إيفانوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والمدعي العام إيجور كراسنوف، والمبعوث الرئاسي المفوض إلى الدائرة الفيدرالية الوسطى إيجور شيجوليف، والمبعوث الرئاسي المفوض إلى المنطقة الفيدرالية الجنوبية فلاديمير أوستينوف، ومدير الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني قائد قوات الحرس الوطني فيكتور زولوت.