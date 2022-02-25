تحركات مهمة من وزارة التربية والتعليم بشأن وضع أسئلة الامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم، أهمية تدريب موجهي المواد الدراسية الأساسية بالتعليم الأساسي على صياغة فنيات الأسئلة الاختبارية، الذي أقيم بقاعات إدارة التدريب بمديرية التعليم بالقاهرة، موضحا أنه سيتم في المرحلة المقبلة نقل الخبرات إلى معلمي مصر، انطلاقا من محافظة القاهرة ومدربيها، إلى جميع المحافظات، بناء على رغبات المتدربين واحتياجاتهم التدريبية.

وزارة التربية والتعليم توجه بالارتقاء بمهارات الموجهين

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، خلال زيارته لمديرية التعليم بالقاهرة، إنه في ضوء التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في مجال الخدمة التدريبية لأعضاء المنظومة التدريبية، تمت الموافقة على العمل على الارتقاء بمعارف ومهارات الموجهين والمعلمين في مرحلة التعليم الأساسي «ابتدائي -إعدادي».

وأضاف «حجازي»، أن قسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات عقد ثلاث دورات تدريبية: الدورة الأولى عن فنيات صياغة المفردات الاختبارية، لموجهي المواد الدراسية الأساسية بالتعليم الأساسي في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية كبادرة ونقطة انطلاق لباقي المحافظات، مؤكدا أنه سيتم تعميم التدريب من خلال وحدات التدريب بالإدارات ليشمل جميع الموجهين والمعلمين، لتنمية مهاراتهم جميعا.

الموجه والمعلم دورهما أساسيا في التطوير

أوضح نائب وزير التعليم، أهمية تنفيذ الاحتياجات التدريبية، مؤكدا أن الموجه والمعلم دورهما أساسيا في التطوير، وأنه لا تطوير بدون معلم، فهو «المايسترو» وليس الملقن، مشددا على أهمية التقويم وعلاقته بالتدريس والأسئلة المقالية والموضوعية، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بالمتدربين على صياغة مفردات الأسئلة الاختبارية، لنقل الخبرات للمحافظات الأخرى.

ونوه رضا حجازي، إلى أن وزارة التربية والتعليم، دائما ما تؤكد على أهمية مراعاة الوزن النسبي في وضع الأسئلة، ليمثل الاختبار المنهج تفصيليا تاما، موضحا أنه لا بد للطالب أن تبقى معه المفاهيم الكبرى التي يوظفها في الحياة.