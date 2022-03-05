توفي، منذ قليل، الفنان الشاب إياد داود، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حسبما قال شقيقه الكاتب الصحفي خالد داود في تصريحات لــ«الوطن»، أما عن موعد ومكان جنازة إياد داود فقال أحد أصدقائه لــ«الوطن»، إن موعد ومكان جنازة إياد داود سيكون غدا الأحد، بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وتوفي الراحل منذ ساعات من مساء اليوم السبت، بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به منذ حوالي أكثر من أسبوع.

وإياد مذيع وممثل مصري مواليد عام 1983 في القاهرة خريج الجامعة الأمريكية، وعمل مدرب تمثيل في شركة مروة جبريل لمدة ثلاث سنوات كما عمل مقدم برامج من سنة 2005 حتى 2012، ومن أهم البرامج التي عمل بها كان برنامج شبابيك على قناة دريم الفضائية، وبرنامج ولاد البلد قناة صدى البلد.

أهم أعمال إياد داود

وعمل فترة في مجال التمثيل، وعمل في عدة مسلسلات منها «فض اشباك» مع كل من أحمد صفوت، رجاء الجداوي، سناء يوسف، إيناس كامل، إيهاب فهمي، طارق عبد العزيز، صبري عبد المنعم، أحمد ماهر، ومن تأليف وإخراج حازم متولي، والمسلسل كان يرصد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني في مصر بعد ثورة 25 يناير. يجعل المسلسل من الملف الأمني الداخلي في مصر نقطة الارتكاز التي تنطلق منها الأحداث.

تفاصيل مسلسل الداعية لإياد داود

ومن أعماله أيضا مسلسل «الداعية» الذي أدى بطولته كل من هاني سلامة، بسمة، ريهام عبد الغفور، أحمد فهمي، صفاء الطوخي، أحمد راتب، محمد الشرنوبي، رحمة حسن، رجاء الجداوي، لطفي لبيب، محمد العزازي، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي حول فكرة الدعوة إلى لم الشمل بالمودة والالتحام مهما تباعدت بينهم وجهات النظر، وقد تجسد ذلك في شخصية الداعية الإسلامي المتحفظ وليس المتطرف.