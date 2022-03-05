عاجل.. وفاة الإعلامي إياد داوود متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

توفي، منذ قليل، الإعلامي إياد داوود عن عمر يناهز 39 عاما، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، وذلك حسب حديث شقيقه الاعلامي والسياسي خالد داود لـ«الوطن».

معلومات عن إياد داود

وإياد داوود مذيع وممثل مواليد عام 1983 تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس مسرح (قسم تمثيل) والإعلام (قسم إذاعة و تلفزيون)، دفعة 2003، واشترك في 15 عرضا مسرحيا جامعيا.

عمل كمدرب تمثيل في شركة مروة جبريل (ستارز) لمدة ثلاث سنوات، كما عمل مقدم برامج من سنة 2005 حتى 2012 (برنامج شبابيك قناة دريم/ برنامج ولاد البلد قناة صدى البلد)، واشترك بالتمثيل في مسلسل «فض اشتباك» عام 2013، ومسلسل «الداعية» في العام ذاته.