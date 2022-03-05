وفاة فتاة بشكل مفاجئ قبل خطوبتها بيومين في كفر الشيخ

شيع الآلاف من أبناء قرية الحلمية، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، في مشهد جنائزي مهيب، جثمان عروس الجنة «ه. ش» الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة بجامعة كفرالشيخ، إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة، بذات القرية السابق ذكرها، إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

سقوط مفاجئ للعروس

وكانت «ه. ش»، جرى قراءة الفاتحة لها على أحد الشباب منذ 4 أيام تقريبا، ثم جرى تحديد موعد لخطبتها خلال يومين، وسط فرحة الفتاة رحمة الله عليها، وكذلك أسرتها بهذه الخطبة، لكن حدث شيء آخر حول الفرحة إلى حزن شديد، ومأساة حقيقة، عندما كانت العروس تجهز بعض الأطعمة داخل المطبخ، وفجأة سقطت «من طولها»، مغشيا عليها.

نقل العروس للمستشفى

بينما جرى نقل العروس، إلى مستشفى الحامول المركزي لتوقيع الكشف الطبي، وعمل الإسعافات الأولية لها، لكنها فارقت الحياة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، التي تسببت في وفات العروس رحمة الله عليها.

حزن شديد لأسرتها وأقاربها وجيرانها

أصيبت الأسرة عقب سماع الخبر بصدمة عنيفة، وحالة من الحزن الشديد، تحولت الفرحة إلى كابوس وبكاء على فراق عروس الجنة، التي جرى تشييع جثمانها بمقابر الأسرة بقرية الحلمية.

القرية تتشح بالسواد

اتشحت قريتها بالسواد جراء وفاتها، وأصيب زملائها في الجامعة، وكذلك الأصدقاء المقربين منها بحالة من الذهول، والحزن الشديد، كونها توفيت في زهرة شبابها، وعدم رؤيتها مرة أخرى.