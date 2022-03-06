شركة استثمار عالمية تعين سحر نصر في مجلس إدارتها

أعلنت شركة هيليوس فيرفاكس بارتنرز العالمية، أنها عينت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، في مجلس إدارتها.

معلومات عن سحر نصر

وقالت الشركة في بيان لها، تعمل سحر نصر أستاذ بكلية إدارة الأعمال، قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة اليمامة بالرياض فى المملكة العربية السعودية، و في عام 2015 ، أدت «نصر» اليمين الدستورية كوزيرة للتعاون الدولي فى مصر وفي عام 2017 كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في مصر وكذلك محافظ مصر للعديد من المؤسسات المالية الدولية، وقبل دورها في الحكومة في مصر، أمضت «نصر» 20 عامًا في البنك الدولي حيث قادت عمليات مهمة في البلدان النامية وأشرفت على محفظة تركز على تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص، والشمول المالي، والحوكمة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، كما كانت عضوًا في المجلس الرئاسي للتنمية الاقتصادية حيث شاركت في وضع إطار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.

وذكر البيان، أن الدكتورة سحر نصر كانت أول امرأة مصرية وأفريقية تنضم إلى المجلس الاستشاري رفيع المستوى لصندوق التأثير الاجتماعي التابع للأمم المتحدة وفي عام 2017، تم اختيارها ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في إفريقيا من قبل مجلة New African Magazine.

وهيليوس فيرفاكس هي شركة استثمارية قابضة يتمثل هدفها الاستثماري في تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل، مع الحفاظ على رأس المال، من خلال الاستثمار في الأوراق المالية العامة والخاصة وأدوات الدين في أفريقيا والشركات الأفريقية أو الأعمال التجارية الأخرى مع العملاء أو الموردين أو الأعمال التي تتم بشكل أساسي في أو تعتمد على أفريقيا.