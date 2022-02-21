شاهدة في قضية حنين حسام: أنا طالبة في الجامعة الأمريكية.. ومأخدتش فلوس من المتهمة

قالت أحد الشهود في قضية الاتجار بالبشر، المتهمة فيها حنين حسام فتاة التيك توك، إنّها لا تعرف المتهمة شخصيا، ولم تقابلها، ولم تتقاضى أي مبالغ مالية منها.

الشاهدة طالبة في الجامعة الأمريكية

وأضافت الشاهدة، ردا على سؤال هيئة المحكمة داخل غرفة المداولة السريّة، أنّها طالبة في الجامعة الأمريكية، وحلمت بدخول مجال الإعلام، وحين رأت إعلانا عبر فيس بوك يطلب مذيعين، سألت عن تفاصيل الإعلان.

الشاهدة: لا أعرف المتهمة شخصيا

وتابعت الشاهدة، أنّها تعرّفت إلى المتهمة حنين حسام عن طريق السوشيال ميديا فقط، ودار بينهما حوارا عن الإعلان الذي طلب مذيعين للسؤال عن تفاصيله، مضيفة: «حنين كتبت على صفحتها الشخصية إن الربح ممكن يبقى من 3 لـ36 ألف دولار».