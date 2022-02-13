7 أهداف لقوافل التمكين الاقتصادي من «التضامن».. جزء من «حياة كريمة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ قوافل التمكين الاقتصادي تجوب محافظات مصر بالتعاون مع شركاء التنمية، لاستثمار الفرص وتوجيهها وتوظيفها، وتوفير أدوات إنتاج للفئات المستهدفة، للاستفادة من الفرص التي سيكون لها صفة الاستمرارية وفق استراتيجية التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن.

الأنشطة المنفذة أثناء قوافل التمكين الاقتصادي

وأوضحت وزارة التضامن، أنّه يتم تنفيذ تدريبات بشأن تحفيز وتعديل السلوك الإنتاجي، الاستقلال المادي، المهارات الحياتية والسلوكية، تنفيذ المشروع المدر للدخل، ثقافة العمل الحر، بناء قدرات الجمعيات الأهلية في مبادرات التمكين الاقتصادي، والثقافة المالية والشمول المالي.

كما يتم تنظيم ملتقيات تدريب وتقديم المشورة واستشارات مهنية للباحثين عن عمل، وإرشاد وتوجيه الفئات المستهدفة في المحافظات للتسجيل في منصة «ورشتنا».

وأوضحت وزارة التضامن وفق تقرير صادر عنها، أنّه جرى تنظيم قوافل التمكين الاقتصادي، وهي كما يلي:

أهداف قوافل التمكين الاقتصادي

- تنظيم القوافل كجزء من أنشطة المشروع القومي حياة كريمة.

- التواجد على الأرض في مختلف المحافظات، لنشر ثقافة العمل وربط أنشطة الوزارة على الأرض بمختلف المبادرات.

- النزول إلى المجتمعات المستهدفة بفرق كاملة من مختلف الشركاء للمساهمة في الترويج للتمكين الاقتصادي للفئات المهمشة.

- زيادة الوعي لدى الأفراد والأسر بالفرص الاقتصادية المتوفرة في مجتمعاتهم.

- توطيد الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

- التعاون مع القيادات التنموية في المحافظات للتعرف على فرص الاستثمار.

- التعرف على التجارب الخاصة بالأبطال بالمحافظات في مكونات برنامج «فرصة».

تدريبات تأسيس المشروعات متناهية الصغر

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ قوافل التمكين الاقتصادي تعمل على بناء قدرات الجمعيات الأهلية في التمكين الاقتصادي، حيث يتم العمل على تسليم أدوات إنتاج وتدريبات الثقافة المالية والشمول المالي، وإجراء تدريبات تأسيس المشروعات متناهية الصغر، كما تعمل الوزارة علىتعزيز روح العمل للفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج فرصة، والانتقال من الإتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي.