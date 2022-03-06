خالد عبدالغفار: معهد ناصر مدينة طبية متكاملة بإجمالي 850 غرفة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن معهد ناصر يعتبر مدينة طبية وليس مجرد مستشفى، بإجمالي 850 غرفة بعد انتهاء أعمال التطوير، كما يتضمن المعهد جميع التخصصات الطبية الدقيقة.

وأوضح «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية «DMC»، أن معهد ناصر يجري جميع الجراحات الدقيقة والمتخصصة؛ ومنها جراحات القلب المفتوح والأورام، بالإضافة لاستقبال مبادرات الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة.

تطوير 3 مبانٍ خلال 3 أشهر

وأضاف «عبدالغفار» أنه يجرى تطوير 3 مبانٍ وخلال 3 أشهر يكون المعهد مجهز تماما، وتم التوسع في عدد غرف الرعاية المركزة وحضانات الأطفال، نظرا لحاجة المرضى الشديدة للمزيد من غرف العناية المركزة.

معهد ناصر وإنجازاته مبشرة

وأشار «عبدالغفار» إلى أن معهد ناصر وإنجازاته مبشرة ولم تقلل إداراته أعداد العمليات بالرغم من أعمال التطوير التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري، ويعود المعهد لمكانته ويؤدي مهمته القومية، لافتا إلى أن أجنحة المعهد جرى تطويرها شاملة غرف العمليات والإقامة وأحدث أجهزة علاج الأورام والقساطر القلبية.

وأضاف القائم بأعمال وزير الصحة، أن المعهد يضم نخبة من الخبراء والاستشاريين في المعاهد التعليمية وأساتذة الجامعات بشكل متكامل الأركان والكفاءات التي تعمل به.

وأكد وزير التعليم العالي على أن دول العالم تعمل حاليا على تقليل الإجراءات الاحترازية، ولكننا نتعامل مع تلك النقطة بحرص شديد حتى نصل إلى نسب التحصين العالمية، لافتا إلى أن نسبة التحصين في مصر وصلت إلى 50% من الفئة المستهدفة بالتحصين في الجرعتين، وإلى 65% من المحصنين بالجرعة الأولى؛ بما يصل إلى 70 مليون مواطن تقريبا، وطبقا للخطة نصل في يونيو المقبل إلى 70%، مطالبا الجميع بالحصول على التطعيمات التي توفرها الحكومة.