«الصحة»: أعراض متلازمة بعد كورونا تستمر لشهور.. منها الإرهاق

أكد الدكتور عاصم العيسوي، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة الفيوم، أن أعراض متلازمة ما بعد كورونا قد تستمر إلى أسابيع أو عدة شهور عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا أو أحد المتحورات التي طرأت على كورونا منذ بدء الجائحة، لافتا إلى أن هذه الأعراض تتفاوت من شخص لآخر وفق الحالة الصحية للمتعافي من العدوى بكورونا، أو إصابته من بأي مرض من الأمراض المزمنة.

ليس كل المتعافين معرضين لمتلازمة كورونا

وأضاف العيسوى خلال تصريحات على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، أن هناك أكثر من 52% من المتعافين من فيروس كورونا يعانون من الإصابة بالإرهاق، وهي أحد أعراض متلازمة ما بعد الشفاء بفيروس كورونا، مؤكدا أن الإصابة بمتلازمة كورونا لا تزيد عن 15%، وليس كل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا معرضين للإصابة بمتلازمة كورونا بعد التعافي.

أغلب الحالات المصابة بمتلازمة كورونا لم تحصل على اللقاح

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة الفيوم، أن أغلب الحالات التي تصاب بأعراض متلازمة كورونا بعد التعافي من العدوى، الأشخاص الذين يعانون من وجود بعض المشاكل الصحي في أجهزة الجسم المختلفة مثل «جهاز المناعة- الامراض المزمنة»، ومن أشهر أعراض متلازمة كوورنا «الإرهاق- ضعف عضلة القلب- زيادة معدل ضربات القلب- التهاب عضلة القلب- فقدان حاسة الشم والتذوق- مشاكل ترنتبط بالجهاز العصبي».

استشارة الطبيب في وجود مضاعفات من متلازمة كورونا

وأوضح العيسوي، أن الأشخاص الأكثر عرضة بمتلازمة كورونا الذين لم يحصلوا على اللقاح أو إحدى الجرعات المختلفة المرتبطة باللقاح، مشيرا إلى أنه في حالة ظهور الأعراض بصورة مؤثرة على صحة الأشخاص المتعافين يجب استشارة الطبيب فورا والالتزام باستخدام البروتوكول المحدد للوقاية من مضاعفات التي تكون مصاحبة عقب التعافي من فيروس كورونا.