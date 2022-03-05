«الصحة»: انكسار الموجة الخامسة.. ومعظم الوفيات من كبار السن غير الملقحين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إن الوزارة ترصد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل المستشفيات وحالات العزل المنزلي، لافتا إلى أنها توقعت انكسار ذروة الموجة الخامسة وفقا للدراسات والحسابات العلمية التي تجريها في فبراير الماضي، وهو ما حدث بالفعل.

استمرار عمليات التطعيم بلقاح كورونا

وأوضح «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «DMC»، أن البلاد تشهد حالة من انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ووصل عدد الحالات إلى 1121 إصابة و13 وفاة، مؤكدا أنه برصد الوفيات تبين أنها متمثلة في المرحلة العمرية الأكبر من 70 عاما، ومعظمهم من الرافضين للتطعيم.

وأضاف «عبدالغفار»، أن حملة التطعيمات التي تبنتها الدولة لتوفير تطعيمات مختلفة كان لها أثر واضح في تحملنا للموجة الخامسة التي وصلت إلى منتصف فبراير الماضي، وانخفضت تدريجيا إلى أن انكسرت حاليا، لافتا إلى أنه بالرغم من انخفاض حالات الوفاة إلا أن الحكومة مستمرة في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا لمواجهة أي آثار متوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.

عبد الغفار: لدينا 70 مليون جرعة لقاح احتياطية

وأشار «عبدالغفار» إلى أن دول العالم تعمل حاليا على تقليل الإجراءات الاحترازية، ولكننا نتعامل مع تلك النقطة بحرص شديد حتى نصل إلى نسب التحصين العالمية، لافتا إلى أن نسبة التحصين في مصر وصلت إلى 50% من الفئة المستهدفة بالتحصين في الجرعتين، وإلى 65% من المحصنين بالجرعة الأولى؛ بما يصل إلى 70 مليون مواطن تقريبا، وطبقا للخطة نصل في يونيو المقبل إلى 70%، مطالبا الجميع بالحصول على التطعيمات التي توفرها الحكومة.

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة، أن لجان التطعيم استهلكت حتى الآن 72 مليون جرعة، وتمتلك في خزائنها ما يقرب من 70 مليون جرعة أخرى تكفي 75 مليون مواطن، ومن الناحية الاستراتيجية لدينا جرعات لقاح تكفي حتى نهاية العام الجاري.