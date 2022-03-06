نجوم الفن ينعون إياد داوود.. «طيب ومحترم»

تحولت صفحات عدد كبير من نجوم الوسط الفني إلى دفتر عزاء للإعلامي الراحل إياد داوود، والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ39 عاما.

ونعاه المنتج محمد العدل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «إياد داوود الممثل والمذيع في ذمة الله، مثل معايا في مسلسل الداعية وكان شخص طيب ومحترم، الله يرحمه.. ادعوله من فضلكم».

وقال عنه الفنان شادي خفاجة: «إنا لله وإنا إليه لراجعون» «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً»، وتوفى إلى رحمه لله تعالى الفنان إياد داوود، الله يرحمك ويحسن إليك.

وقال مصطفي درويش: «الله يرحمك يا إياد رغم أننا مكناش أصدقاء أوي، بس اشتغلنا مع بعض وأشهدلك إنك محترم، وعلى خلق عالي الله يرحمك ويسامحك».

ونعاه الفنان محمد عز قائلا: «لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويغفرلك ويسامحك، الأخ والصديق وعشرة العمر في جنة ربنا ونعيمها إن شاء الله يا إياد، أسألكم الدعاء».

صلاه الجنازة وعزاء إياد داوود

وأعلن شقيقه السياسي خالد داوود، عن موعد الجنازة والعزاء عبر حسابه على موقع التواصل «فيسبوك» قائلا: «توفي أخي الحبيب إياد داوود عن 40 عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع، يرحمه الله رحمة واسعة، رحمتك يا رب، صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدا الأحد بعد صلاة الظهر، العزاء يوم الإثنين 7 مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، لا حول ولا قوة الا بالله».

وكشف السياسي خالد داوود في تصريح سابق لـ«الوطن» أن سبب وفاة إياد هو إصابته بفيروس كورونا منذ فترة، وأدى إلى دخوله المستشفى لتدهور حالته الصحية.