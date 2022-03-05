صديق إياد داوود: الراحل تنبأ بوفاته منذ ٤ أيام.. «كان حاسس»

كشف الفنان محمد النجار تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه الممثل والإعلامي إياد داوود الذي وافته المنية، مساء اليوم السبت، بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا.

النجار: «قال لي أنا حاسس إني هموت»

ونشر النجار صورة تجمعه بصديقه الراحل إياد داود عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق بقوله: «كنت لسه معاه يوم الاتنين الأسبوع اللي فات في بيته، وقال لي كذا مرة أنا حاسس إني هموت يا نجار، وأنا أقول له اسكت مفيش حاجة اسمها كدة، طلع كان حاسس بجد وعنده حق، ربنا يرحمك يا إياد يا حبيبي ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة.. آمين».

موعد جنازة إياد داوود

وتشيع جنازة الفنان والإعلامي إياد داود من مسجد مصطفي محمود بمنطقة المهندسين، بعد صلاة الظهر غدًا الأحد، على أن يواري جثمانه الثري داخل مقابر العائلة.

من هو إياد داوود

إياد داوود من مواليد القاهرة عام 1939، تخرج في الجامعة الأمريكية عام 2003 قسم مسرح، وعمل مدربًا للتمثيل مع مروة جبريل لمدة 3 أعوام.

واتجه إياد لتقديم البرامج التليفزيونية، حيث قدم برنامج «شبابيك» على قناة دريم، و«ولاد البلد» على قناة «صدي البلد».

وخاض إياد داود تجربة التمثيل في عدد من المسلسلات، أبرزها: «الداعية، شديد الخطورة، فض اشتباك»، كما شارك في فيلم «الثمن».