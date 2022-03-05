انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا في قنا غدا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا تحت شعار " تطعيمك مسؤوليتنا.. حمايتك مسؤوليتنا»، وذلك اعتبارا من غد الأحد حتى الثلاثاء 15 مارس الجاري.

محافظ قنا: الحملة تساهم في مواجهة الفيروس

وأشار محافظ قنا إلى أن هذه الحملة ستساهم في تنفيذ أكبر منظومة تطعيم لمجابهة انتشار فيروس كورونا والحد من خطورته وتداعياته، خاصة في ظل تسخير كل الإمكانيات للوصول بالحملة لأهدافها المرجوة لتأمين المجتمع القنائى من زيادة معدلات الإصابات خلال الفترة المقبلة.

وذكر «الداودي»، أن مديرية الصحة والسكان أعدت خطة تضمن وصول اللقاح إلى جميع المواطنين في كل مراكز المحافظة، من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والفرق المتنقلة بالقرى والنجوع.

زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا

ومن جانبه، أوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن حملة طرق الأبواب تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لاستهداف أكبر عدد من المواطنين والوصول إليهم في منازلهم، من جميع الفئات العمرية فوق 12 سنة، كما تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل والمرضعات والمقبلين على الزواج والطلاب، مطمئناً الجميع بأنه لا توجد أي موانع للتطعيم والحصول على اللقاح والذي سيكون مجانيا وآمنا تماماً.