أستاذ علم انتشار الأوبئة: الموجة السادسة من فيروس كورونا ستكون الأخيرة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا انكسرت مع بداية شهر مارس، كما أن الموجة السادسة ستكون الأخيرة قبل انتهاء تصنيف كوفيد-19 كجائحة، متابعا: «دة اللي أتمناه لو محصلش أي جديد أو تحور غريب».

إعادة تصنيف كورونا من جديد قريبا

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن العالم اقترب من إعادة تصنيف فيروس كورونا كجائحة، وهذا قد يحدث هذا العام، ليصبح فيروس كورونا مرض مثله مثل الإنفلونزا، لافتا إلى أن معدل وفيات كورونا عالميا انخفض.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الدواء، أن فعالية اللقاحات ضد متحور أوميكرون انخفضت للغاية، وبالتالي اتجهت الشركات لإنتاج نسخ جديدة من اللقاحات وسيتوفر خلال شهر ونصف؛ بهدف السيطرة على الفيروس.

وأفاد بأن شركتي «فايزر» و«موديرنا» تتحدثان عن حصول الشخص على جرعتين من اللقاح سنويا، والحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد 3 أسابيع من الجرعة الأولى وفقا للدراسات الإكلينيكية، وهناك بعض الأحاديث بإمكانية مد المدة خاصة مع وجود متحور ضعيف، كما يوجد دول قررت إعطاء جرعة واحدة لمواطنيها في الموسم.

توقعات بظهور متحور جديد منتصف 2022

وأشار إلى توقعات بوجود متحور جديد لفيروس كورونا في منتصف العام الجاري، سيكون سريع الانتشار وضعيف في شراسته: «إذا حدث ذلك فسنكون نواصل السير لتحول الجائحة لمرض».

وعن معدلات الإصابات في أفريقيا، قال أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن دولة جنوب أفريقيا تتصدر القارة السمراء في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا، إذ تسجل عدد الإصابات 3.6 مليون إصابة و100 ألف وفاة.

وأكد «عنان»، أن مصر لا تواجه حاليا مشكلة في توفير اللقاحات؛ نظرا لوجود أكثر من مصدر، إذ تنتج مصر نصف إنتاج «سينوفاك»، ومتوفر لقاحات «سينوفارم»، كما بدأت نقل التكنولوجيا الصيدلانية من «فايزر»، وهناك حديث بين الحكومة المصرية و«استرازينيكا» لتصنيع لقاحها.