مرسومان رئاسيان في روسيا على خلفية العمليات بأوكرانيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مرسوما يسمح لشركات بلاده سداد ديونها للدول التي وضعتها على قائمة العقوبات بالعملة الوطنية «الروبل».

كما أصدر بوتين، مرسوما حول تعويض عائلات العسكريين الروس الذين قتلوا أثناء العمليات العسكرية في أوكرانيا وسوريا.

ونص مرسوم بوتين الرئاسي، على دفع مبلغ 5 ملايين روبل «47 ألف دولار» لعائلات ضحايا الجيش والحرس الوطني الروسي في العمليات العسكرية على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين وأوكرانيا وسوريا.

كما نص المرسوم الرئاسي الروسي، بدفع تعويضات قدرها 3 ملايين روبل «28 ألف دولار» للعسكريين الروس الذين أصيبوا بجروح أثناء المشاركة في العمليات القتالية على أراضي دونيتسك ولوجانسك وأوكرانيا وسوريا.

وكانت وسائل إعلام روسية، ذكرت في وقت سابق، إن بوتين وجه حكومته بإعداد قائمة بالدول التي تتخذ خطوات غير ودية موسكو.

بدورها، دعت وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» للكف عن تزويد «كييف» بالأسلحة، تفاديا لتعريض الطيران المدني الدولي للخطر.

من جانبه، رأى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إمكانية لعب الصين دور الوسيط في الأزمة.

«أطباء بلا حدود»: الوضع في «ماريوبول» كارثي

وفي سياق متصل، ناشدت منظمة «أطباء بلا حدود»، طرفي الصراع السماح للمدنيين بمغادرة مدينة «ماريوبول» الأوكرانية، مشيرة إلى أن الوضع في المدينة كارثي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت صافرات الإنذار دوت في وقت سابق، في العاصمة الأوكرانية «كييف»

من جانبها، أعربت شركة «شل» البريطانية عن اضطرارها لشراء النفط الروسي، بهدف الحفاظ على الاستقرار في إمدادات الطاقة لتوفير السلع الأساسية في جميع أنحاء أوروبا، وتعهدت الشركة البريطانية، في بيان، بالاستمرار في اختيار بدائل عن النفط الروسي حيثما كان ذلك ممكنا.

«شل» البريطانية: استبدال النفط الروسي سيتطلب وقتا

وأشارت «شل»، إلى أن استبدال النفط الروسي سيتطلب وقتا، ووعدت الشركة البريطانية، بإحالة أرباح من النفط الروسي إلى صندوق خاص سيتم عبره إنفاقها لمساعدة سكان أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان» بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في أعقاب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وأوضحت الهيئة أن بينيت توجه بعدها إلى ألمانيا، ليجري محادثات مع المستشار أولاف شولتس.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق من اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الكرملين، كرّساه لبحث الوضع في أوكرانيا.

وذكر بيسكوف أنه من غير المقرر أن تصدر تصريحات لوسائل الإعلام عقب المحادثات بين بوتين وبينيت.