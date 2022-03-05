الدفاع الروسية: تأمين ممرات إنسانية لخروج مواطني ماريوبول وفولنوفاخا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، العمل على تأمين الممرات الإنسانية لخروج المواطنين في أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنّ هناك ممرات آمنة في أوكرانيا بدءًا من الساعة 10 بتوقيت موسكو، منوهة بممرات إنسانية لخروج سكان مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا.

حرب شوارع في «سومي»

وذكرت تقارير عن وجود حرب شوارع بمدينة سومي شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ السلطات تطالب المدنيين بالتزام منازلهم.

فيما أشارت المفوضية السامية للاجئين، إلى أنّ أكثر من 1.2 مليون أوكراني لجأوا إلى دول مجاورة منذ بدء الحرب.