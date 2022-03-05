بوتين: ننتظر رد أوكرانيا على مقترحاتنا.. والعقوبات الغربية أشبه بإعلان حرب

قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إن أي محاولة لفرض حظر طيران جوي من أي طرف، سنعتبرها مشاركة مباشرة في الحرب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وذكر بوتين: «لا شك عندي في أن الجيش الروسي سيحقق كل أهدافه»، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز».

وتابع الرئيس الروسي: «طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا، ونترك لهم الرد، روسيا واجهت تهديدا حقيقيا، والعقوبات الغربية أشبه بإعلان حرب»