عاجل.. روسيا تستدعي سفير أمريكا بعد دعوات ليندسي جراهام لاغتيال بوتين

قررت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، استدعاء السفير الأمريكي في روسيا، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على ما وصفته بـ«التصريحات الاستفزازية والعدوانية للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام»، تزامنا مع مواصلة روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا والتي كانت بدأت فجر يوم الخميس قبل الماضي.

الخارجية الروسية تحذر السفير الأمريكي بسبب تصريحات جراهام

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن وزارة الخارجية الروسية حذرت السفير الأمريكي من أن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، بمثابة هجوم يعتبره القانون الجنائي الروسي تعديا على حياة رجل الدولة وتترتب عليه عواقب وخيمة، لافتة إلى أن تلك العواقب تصل إلى المقاضاة القانونية، تزامنا مع حرب روسيا وأوكرانيا.

ليندسي جراهام دعا أي شخص روسي لاغتيال بوتين

وكان السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام حرض في تصريحات إعلامية، مساء أمس الأول، على قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ دعا أن يغتال أي شخص في روسيا فلاديمير بوتين.

وبعد انتهاء اللقاء التليفزيوني له، دعا جراهام في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى اغتيال الرئيس الروسي.