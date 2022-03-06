سلمى صباحي تنعى إياد داوود وتطلب من جمهوره في السعودية أداء عمره له

نعت الإعلامية سلمى صباحي عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» صديقها المقرب إياد داوود، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل متأثرا بفيروس كورونا.

وكتبت سلمى: «أخويا وعِشرة عمري إياد داوود راح للغفور الرحيم.. أرجو من كل اللي بيحبوا إياد يدعوله، وكل اللي بيحبوه من جمهورنا في السعودية يا ريت يعملوله عمره».

وأضافت سلمى: «صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدا الأحد بعد صلاة الظهر.. والعزاء يوم الإثنين 7 مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.. الفاتحة».

وفاة إياد داوود

وأعلن السياسي خالد داوود شقيق الإعلامي الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة شقيقه قائلا: «توفى أخي الحبيب إياد داوود عن 40 عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع. يرحمه الله رحمة واسعة، رحمتك يا رب، صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدا الأحد بعد صلاة الظهر، العزاء يوم الإثنين 7 مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله».

معلومات عن إياد داوود

إياد داوود إعلامي وممثل مواليد عام 1983 تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس مسرح «قسم تمثيل» والإعلام «قسم إذاعة وتليفزيون»، دفعة 2003، واشترك في 15 عرضا مسرحيا جامعيا.

عمل كمدرب تمثيل في شركة مروة جبريل «ستارز» لمدة ثلاث سنوات، و عمل أيضا كمقدم برامج من سنة 2005 حتى 2012 «برنامج شبابيك قناة دريم/ برنامج ولاد البلد قناة صدى البلد»، واشترك بالتمثيل في مسلسل «فض اشتباك» عام 2013، ومسلسل «الداعية» في العام ذاته.