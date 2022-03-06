سبب وفاة الفنان إياد داود.. فيروس كورونا

توفي منذ قليل، الإعلامي إياد داود عن عمر ناهز الـ39 عاما متأثرا بفيروس كورونا، وقد صدم الخبر محبي وجمهور إياد داود الذي لم يعلن عن مرضه الفترة الماضية، متسائلين ما هو سبب وفاة إياد داود.

سبب وفاة إياد داود

وكشف السياسي خالد داود، شقيق الإعلامي الراحل إياد داود لـ«الوطن» أن إياد أصيب منذ فترة بفيروس كورونا وأدى ذلك لدخوله المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روح الإعلامي الراحل إياد داود ظهر اليوم بمسجد مصطفى محمود وسيقام العزاء مساء الاثنين في مسجد الحامدية الشاذلية.

نجوم الفن ينعون إياد داود

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني علي نعي الاعلامي اياد داود،فقد نعاه الفنان أحمد فلوكس عبر حسابة بموقع الفيديوهات والصور أنستجرام قائلا:ان لله وان إليه راجعونيَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةًتوفي الي رحمه لله تعالي الفنان اياد داودصلاه الجنازه غدا ٦/٣/٢٠٢٢ بعد صلاه الظهر من مسجد مصطفي محمود المهندسين.. و الله العظيم قربت .... قربوا من ربنا و تثبتوا بدينكم لان كل العلامات بقت و اضحه و ضوح الشمس.

كما نعاه الفنان حسام داغر قائلا:اياد .. صاحبي و ابني و اخويا في ذمة الله .. لاحول ولا قوة الا بالله ربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك و علمك شفيعك يوم القيامه يا طيب يا محترم يا ابو الاصول مع السلامه يا اياد.

من هو إياد داود؟

إياد داود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب والسياسي خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي،واشترك في 15 عرضا مسرحيا جامعيا، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج «شبابيك» مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم والذي استمر منذ عام 2005 حتى 2012.