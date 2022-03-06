«الصحة» تكشف حقيقة انتهاء جائحة كورونا بعد الموجة الخامسة

نفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، صحة الأنباء الرائجة بشأن انتهاء الجائحة بعد الموجة الخامسة للفيروس.

وتابعت العسال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد انتهاء جائحة كورونا، وغير صحيح التحدث عن ذلك بدون أدلة منطقية أو علمية خاصة أن الفيروس يفاجئنا بتطور جديد وظهور متحور بصفات مختلفة».

انخفاض ملحوظ فى أعداد الإصابات

وأضافت أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضًا ملحوظًا فى أعداد الإصابات فيروس كونا خلال الفترة الحالية، متوقعة استمرار هذا الانخفاض حتى منتصف مارس الجاري.

وأشارت إلى استمرار الدولة فى توسعات التطعيم للمواطنين بلقاحات كورونا، نظرًا لفعاليتها على رفع نسب الشفاء، فضلاً عن تخفيف حدة الأعراض، لافتة إلى أن الموجتين الرابعة والخامسة أثبتتا ذلك، على عكس الموجات الأولةى والثالثة والثانية.

بروتوكول علاج كورونا

وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن بروتوكول علاج كورونا جرى تحديثه، من خلال إضافة دواء كورونا يعالج الحالات البسيطة والمتوسطة فى الأسبوع الأول من الإصابة.

وأشارت إلى أن ثمة تحديث آخر بإضافة باقي علاجات كورونا الجديدة، والتى من المقرر أن تصل مصر قريبًا، حيث جرى التعاقد عليها وتساهم فى رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت الوزارة امس خروج 1432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 419894 حتى أمس.